Wettringer soll Ehefrau und sich selbst getötet haben

Wie die Staatsanwaltschaft Münster am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat im gemeinsamen Haus der Eheleute bereits am Freitag. Die Obduktion am Sonntag habe ergeben, dass beide durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen gestorben sind.

Nach bisherigen Ermittlungen liege das Motiv im privaten Umfeld, so die Staatsanwaltschaft. Eine Mordkommission in Münster ermittelt.