Wetterhahn auf Kirchenturm in Hemer droht abzubrechen

Ein erster Versuch der Feuerwehr, den Hahn zu bergen, ist gescheitert. Es fehlte nur ein knapper Meter zum Sockel. Die Drehleiter war nicht lang genug. Aber ein Feuerwehrmann entdeckte Rost am Fuß des rund drei Meter hohen Mastes.

Ursache noch unklar

Die Feuerwehr versucht, den Wetterhahn zu inspizieren.

Wahrscheinlich haben Sturmböen in der letzten Woche den Mast seitlich abgeknickt. Nachbarn entdeckten das. Passanten riefen dann die Feuerwehr. Um kein Risiko einzugehen, sind mehrere Bereiche um die Kirche abgesperrt. Das größte Problem ist für den Kirchenvorstand, dass kein Experte dicht genug an Mast und Wetterhahn herangekommen ist. Die Erklärung hängt also buchstäblich noch "in der Luft".

Es könnte sein, dass sich etwas gelockert hat. Ein Knick im Mast wäre fatal. Hans Heithorst, Kirchenvorstand St. Vitus Hemer

1961 wurde der Wetterhahn samt Mast das letzte Mal von der Kirche Peter und Paul abgenommen. Seitdem thront der Wetterhahn in rund 26 Meter Höhe. Die Kirche steht direkt neben einer stark befahrenen Straße, deswegen soll schnell eine Lösung gefunden werden.

Der Wetterhahn auf der Kirche in Hemer droht abzustürzen.

Experten sind schwer zu finden

Dafür brauchte der Kirchenvorstand viel Ausdauer am Telefon. Erst am späten Nachmittag wurde ein Handwerker im benachbarten Balve gefunden, der sowohl das erforderliche Know-how, wie auch einen entsprechend hohen Kran hat. Am Donnerstag soll der Experte per Kran den Wetterhahn inspizieren. Falls nötig, wird er abmontiert.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Kirchenvorstand St. Vitus Hemer

Über dieses Thema hat der WDR in der Lokalzeit Südwestfalen am 26.02.2024 berichtet.