Wandern für einen sauberen Fluss Vechte

Die niederländische Umweltaktivistin Li An Phoa will die Wasserqualität der "Vechte" verbessern. In Rosendahl-Darfeld startete sie dazu eine 170 km lange Aktionswanderung.

Die Szene ist pure Idylle. 25 Wanderer stehen an einer der Vechtequellen. Li An Phoa analysiert gerade Wasserproben, die einige Wanderer dem Quellwasser entnommen haben. Das Ergebnis ist ernüchternd. "Selbst das Quellwasser der Vechte hat hohe Nitratwerte!" , so die Ökologin.

Li An Phoa ist schon mehrere Flüssen entlang gewandert

Li An Phoa hat vor Jahren die Stiftung "Drinkable Rivers" gegründet und ist schon mehrere Flüsse in Europa entlang gewandert. Mit der Aktion "Trinkbare Vechte" möchte sie die Aufmerksamkeit auf den Fluss lenken, der im Münsterland entspringt, und bei Zwolle als 50 Meter breiter Strom in die niederländische Ijssel mündet.

Li An Phoa wandert auf beiden Seiten der Grenze an der Vechte entlang.

Sie läuft über Metelen, dann weiter nach Wettringen. Wieder begleitet von Anwohnern, Bürgermeistern und Fischern.

Die niederländische Organisation Room vor der Vechte unterstützt das Projekt. "Die Vechte ist eine der vier wichtigsten Flüsse für die Niederlande" , erzählt Ans Naber aus Zwolle. Sie wandert heute auch mit.

Wer mitwandern will, findet alles Infos im Netz.