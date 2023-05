Royaler Rausch in Espelkamp

"Krönungsservietten" als Tischschmuck

Besondere Anlässe erfordern besondere Tisch-Dekoration

Beate Henke ist ein großer Fan des britischen Königshauses, sie arbeitet schon jetzt an der Deko für den Krönungstag: eine Girlande mit kleinen blau-weiß-roten Union-Jack-Fähnchen, Servietten in Royal-Blau, darauf ein weißes Emblem mit dem Datum der Krönung, 6.5.2023, und dem Schriftzug " Coronation of His Majesty Charles III. ". Passend dazu liegt eine weiße Plastikdecke auf dem Tisch. Auch wenn die Deko-Freundin eigentlich lieber die Leinentischwäsche ihrer Mutter mit der alten Spitze aufgedeckt hätte.

Der Sekt von "Harrods" liegt schon kalt. Das Gemüse für den "Pimm's"-Cocktail ist eingekauft. Gurken, Beeren, Äpfel gehören in das Traditionsgetränk. Es darf auf keiner Feier fehlen.

Zum Afternoon Tea ins Schloss

In Sachen Königshaus macht man Beate Henke so schnell nichts vor. Vieles hat sie bestellt oder sich von Freunden aus England mitbringen lassen. Gefeiert wird erst bei ihr Zuhause im kleinen Kreis. Nach der Krönungszeremonie geht es dann zum Afternoon Tea zu Larissa Mattlage ins Schloss Benkhausen.

Vor dem Schloss Benkhausen in der Nachbarschaft wurden die britischen Fahnen schon gehisst. In der Schlossküche wird alles vorbereitet. Larissa Mattlage leitet das Hotel. Genau wie Beate Henke liebt sie das Vereinigte Königreich. 12 Jahre hat sie dort gelebt.

Passend zum Zeitgeist: " Coronation Quiche "

Zum Afternoon Tea gibt es "Coronation Chicken Sandwiches". " Sie waren 1953 das Gericht zur Krönung von Elisabeth II. ", erzählt Larissa Mattlage. Speziell für King Charles' Krönung gibt es eine "Coronation Quiche". " Ein vegetarisches Gericht, mit Saubohnen, Estragon und Spinat. Es trifft den Zeitgeist ", erklärt Larissa Mattlage.

Natürlich darf auch was Süßes nicht fehlen. Feine Muffins mit Schoko-Topping, in Schokolade getunkte Erdbeeren und natürlich Scones mit Clotted Cream. Hier wird am Samstag alles aufgefahren, was geht. Ein bisschen Klatsch gehört für Beate Henke natürlich auch dazu. Sie freut sich schon auf die Krönungszeremonie.