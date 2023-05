Krönung von König Charles: Wissenswertes und Kurioses

Im zarten Alter von 74 Jahren wird König Charles III. am Samstag in London gekrönt. Es ist natürlich DAS royale Ereignis des Jahres, musste er doch ziemlich lange darauf warten, König des britischen Empire zu werden. Schließlich wurde er ja schon mit drei Jahren zum Thronfolger ernannt, in der Zwischenzeit avancierte er zum am längsten amtierenden Prinzen von Wales der Geschichte. Charles' Leben ist ziemlich einzigartig verlaufen. Hier ein paar interessante Fakten über "His Majesty - the King" und die anstehende Krönung.

Charles studierte Geschichte

Die lange "Wartezeit" hat König Charles genutzt, um Walisisch zu lernen, eine gälische Sprache, die mit Englisch nichts gemein hat. Charles III. ist der erste Akademiker auf dem Thron - er studierte Archäologie und Anthropologie und sattelte dann auf Geschichte um.

Inthronisiert als Charles III. wurde er nur einen Tag nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth im September 2022. Die Krönung findet aber erst am Samstag statt. Das liegt daran, dass ein solches Ereignis Vorbereitung braucht und die Familie Zeit hat, um den Tod der Queen zu betrauern. Nun aber ist es soweit.