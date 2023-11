Grillunfall bei Familienfeier in Gütersloh

Bei einer Familienfeier in Gütersloh-Spexard soll es am späten Samstagabend zu einer Verpuffung an einem Holzkohlegrill gekommen sein. Vier umstehende Personen verletzten sich dabei.

Zwei Männer, im Alter von 31 und 33 Jahren, wurden schwer verletzt in eine Bochumer Spezialklinik gebracht. Nach Aussage der Polizei im Kreis Gütersloh schweben sie nicht in Lebensgefahr. Eine 30-jährige Frau erlitt bei der Verpuffung leichte Verletzungen, eine 26-Jährige einen Schock. Beide Frauen wurden in einem Gütersloher Krankenhaus behandelt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Gütersloh geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, "dass etwas in den Grill reingeschüttet wurde". Dabei könnte es sich um Brennspiritus gehandelt haben. Dieser soll auf die zum Teil bereits glühenden Kohlen geschüttet worden sein, um das Anzünden zu erleichtern.

Daraufhin soll es zu einer Verpuffung mit großer Stichflamme gekommen sein, so die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch weiter an.

