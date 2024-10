Sie machen es mit Messern und Feuerzeugen: Polster aufgeschlitzten, Schaumstoff herauspulen, einige Rückenlehnen haben Brandlöcher. Fast alle Haltegriffe haben tiefe Einschnitte, wie sie nur mit einem großen, stabilen Messer möglich sind.

Anzeige erstattet

Busunternehmer Friedel Knipschild

Seit den Sommerferien häufen sich die Fälle – besonders schlimm war es Anfang Oktober. Da ist es Busunternehmer Friedel Knipschild zu viel geworden und er hat Anzeige bei der Polizei erstattet: " Es kann nicht sein sein, dass die Schüler in einem Bus mit Messern hantieren, nicht auszudenken, wenn der Bus mal bremsen muss ."

Hohe Reparaturkosten – große Gefahr

Für jeden zerstörten Doppelsitz muss der Busunternehmer zwischen 1.000 und 1.500 Euro Reparaturkosten rechnen. Noch dazu fallen die Busse aus, wenn sie in der Werkstatt stehen. Die eingesetzten Busse sind noch recht neu, zwischen zwei und sechs Jahre alt. Doch es geht dem Unternehmer nicht nur ums Geld. Er hat kein Verständnis dafür, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt mit Messern herumlaufen und damit im Bus hantieren. Er hat auch Sorge vor Verletzungen, wenn während der Fahrt plötzlich gestoppt werden muss.

Schulen sind informiert

Brandloch im Bussitz

Die beschädigten Busse fahren auf der Strecke zwischen Winterberg und Bestwig, steuern eine Sekundarschule und ein Gymnasium an. Beiden hat Friedel Knipschild die Vorfälle gemeldet. Ulrich Cappel, Leiter des Gymnasiums, ist entsetzt. Mehr als zwei Drittel seiner Schülerinnen und Schüler, über 500, fahren mit dem Schulbus. Er will jetzt alle Eltern informieren, was sich auf den Fahrten ganz offenbar abspielt.

Die Busfahrer haben praktisch keine Chance zu erkennen, was in den vollen Bussen zwischen den hinteren Reihen passiert. Erst bei späteren Kontrollgängen erkennen sie, wenn wieder mal jemand versucht hat, das Rückenpolster vom Vordermann in Brand zu setzen. Zum Glück hat das bisher nicht geklappt.

Busfahrer wünschen sich Unterstützung