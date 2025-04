Interessierte Schülerinnen können sich bis zum 20. April anmelden - Start ist dann der 29. April. Über das gesamte Sommersemester 2025 bekommen die Teilnehmerinnen jeweils eine Mentorin an die Seite gestellt. Die Mentorinnen studieren selbst MINT-Fächer und zeigen den Schülerinnen den Uni-Alltag.

Neben der Schulzeit bereits Einblicke ins Studium bekommen

In regelmäßigen Treffen, alle zwei bis drei Wochen, gibt es Einblicke in Seminare, Vorlesungen und Labore. Dabei stellen die Studentinnen sich den Fragen der Schülerinnen und beraten sie für ihre Zukunft nach dem Abitur. Neben dem Schulalltag bekommen die jungen Frauen so ein authentisches Uni-Erlebnis vermittelt. Für Unterrichtsausfall schreibt die Uni Paderborn entsprechende Entschuldigungen.

Begleitend zu dem Mentoring, bietet „look upb“ ein Rahmenprogramm an, dass für alle Teilnehmerinnen verpflichtend ist. Über das gesamte Sommersemester verteilt - also bis Juli - finden Workshops und Exkursionen statt. Unter anderem besuchen die Schülerinnen auch Unternehmen in der Region, die potentielle Arbeitgeber nach einem erfolgreichen MINT-Studium wären.