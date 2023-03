Fachkräftemangel: So könnte MINT attraktiver werden

Studierende bei der Stange halten

Die Präsidentin der TU Braunschweig, Angela Ittel, sagte, ein Orientierungsstudium sei ein gutes Instrument, um bei der Auswahl aus den verschiedenen Studiengängen des MINT-Bereichs zu helfen: Ein Jahr lang könnten Studierende in verschiedene Bereiche reinschnuppern, die dort erbrachten Leistungen würden bei einer finalen Studienfachwahl anerkannt. Wer nicht weiterstudieren will, würde in Ausbildungsberufe weiter vermittelt.

Silke Tölle-Pusch vom Verein " Arbeiterkind.de " regte an, dass Stipendien so ausgeschrieben werden, dass auch Jugendliche aus nicht-akademischen Haushalten sich bewerben können. So werde dort seltener ein Ehrenamt ausgeübt, entsprechend könnte dies bei Bewerbungen um Stipendien nicht angegeben werden.

Eine Tendenz, so berichteten es mehrere Sachverständige, sei, dass in den MINT-Fächern zunehmend in Englisch unterrichtet werde. Das müsse weiter ausgebaut werden. Es sei zum einen eine Vorbereitung auf die künftige, meist international ausgerichteten Arbeitswelt. Zum anderen steige damit die Attraktivität für ausländische Studierende, auf die man dringend angewiesen sei.