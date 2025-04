" Wir müssen reden "

Die Westfälische Friedenskonferenz findet zum zweiten Mal statt. Veranstalter ist die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe ( WWL ). Sie verleiht seit 1998 alle zwei Jahre den Westfälischen Friedenspreis, seit 2023 gibt es zusätzlich die Westfälische Friedenskonferenz.

Damit will die WWL Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein Forum bieten, sich über wichtige Fragen von Krieg und Frieden in Europa auszutauschen. Bei der ersten Friedenskonferenz 2023 stand der russische Angriff auf die Ukraine im Jahr zuvor im Mittelpunkt. Bis heute ist kein Ende dieses Krieges in Sicht.

2025 wird es einen Sonderpreis des Westfälischen Friedenspreises geben

Schlimmer noch: Experten fürchten, dass Russland auch das Baltikum mit den Ländern Estland, Lettland und Litauen militärisch angreifen könnte. Gleichzeitig will sich die USA unter Präsident Donald Trump aus Europa zurückziehen. " Wir müssen reden ", erklärte deshalb der WWL-Vorsitzende Reinhard Zinkann bei der Vorstellung des Programms für die Westfälische Friedenskonferenz 2025.

Nur durch Dialog ist dauerhafter Frieden möglich. Nur durch Gesprächsbereitschaft können Konflikte langfristig gelöst werden. Aus der Abschlusserklärung der

1. Westfälische Friedenskonferenz 2023

Politische Prominenz aus ganz Europa

Zur Friedenskonferenz in diesem Jahr werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier viele internationale Politiker erwartet, darunter der Außenminister von Estland, Magnus Tsahkna. Er kommt direkt vom NATO -Außenministertreffen in Brüssel und wird in Münster über die europäische Verteidigungsstrategie berichten.

Swjatlana Zichanouskaja, belarussische Oppositionsführerin

Auch die belarussische Oppositionsführerin Swjatlana Zichanouskaja hat sich angekündigt. Sie lebt im Exil im Baltikum. In Münster wird sie über die Bedrohungslage in Russland und Belarus sprechen.

Außerdem kommen: Polens Vize-Außenminister Marek Prawda, die frühere französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard und der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer. Auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ist dabei. Die politische Leitung der Friedenskonferenz hat der frühere NRW-Ministerpräsident und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück ( SPD ).

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Das historische Rathaus in Münster, wo die Westfälische Friedenskonferenz stattfindet, ist aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Platz davor, der Prinzipalmarkt ist nur zu Fuß zu erreichen. Aber auch von dort aus hat man einen guten Blick, wenn die Gäste am Freitagmorgen ab zirka 9.00 Uhr am historischen Rathaus eintreffen.

