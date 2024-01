Tiger-Geburt im Allwetterzoo Münster

Der Allwetterzoo Münster hatte auf Nachwuchs im Tigergehege gehofft, allerdings haben sie ihn nicht nicht jetzt schon erwartet. Denn der Deckakt, den die Tierpfleger zuletzt beobachtet hatten, war im Dezember. Bei einer Trächtigkeit von 110 Tagen wäre der errechnete Termin daher frühestens Anfang April gewesen.

Überraschung für den Zoo

Raya kam 2022 im Alter von drei Jahren aus Lissabon nach Münster

Der werdenden Tigermama Raya war das nicht anzusehen, das dicke Winterfell habe es verborgen, erklärte ein Zoo-Sprecher. Umso überraschter waren die Tierpfleger, als sie am vergangenen Samstagmorgen im Gehege zwei neugeborene Tigerkätzchen entdeckten. Für Raya ist es der erste Nachwuchs. Noch am Samstag zog sie mit ihren beiden Jungen in die extra für sie vorbereitete Wurfbox. In der sind die Tiger geschützt und haben ihre Ruhe.

Ein Tigerbaby hat nicht überlebt

Am Montagvormittag haben die Tierpfleger dann beobachtet, wie die Tigermama die Box wieder verließ. Sie sei unruhig hin- und hergewandert, berichtete der Zoo. Dann habe sie eines der Jungtiere aus der Wurfbox herausgetragen und im hinteren Teil des Geheges abgelegt.

"Dieses Verhalten deutet daraufhin, dass etwas mit dem verbliebenen Jungtier nicht in Ordnung ist." Allwetterzoo Münster

Daraufhin beschlossen die Tierpfleger, einen Blick in die Wurfbox zu riskieren. Dort lag das zweite Tigerbaby - tot. Jetzt hofft der Allwetterzoo Münster, dass das zweite Jungtier durchkommt. " Die ersten 72 Stunden nach der Geburt sind entscheidend ", erklärte der Zoo.

Die Tierpfleger haben den Bereich rund um die Tigeranlage weiträumig abgesperrt. um der noch unerfahrenen Tigermama Ruhe und Rückzug zu ermöglichen. Vater ist übrigens Fedor.

Unsere Quellen:



Allwetterzoo Münster

Über dieses Thema berichtet der WDR am 29.01.2024 auch im Fernsehen in der Aktuellen Stunde und in der Lokalzeit Münsterland und im Radio auf WDR 2.