Tierquälerei in Schweinemastbetrieben in Westfalen - Staatsanwaltschaften ermitteln

Die Bilder sind erschreckend: Man sieht kranke Tiere mit Nabelbrüchen und offenen Wunden, Tiere, die abgemagert sind, die zum Teil nicht mehr laufen können. In einigen Buchten liegen auch tote Tiere. Teilweise stehen die Schweine dick im eigenen Kot.

Betroffene Höfe sind Lieferanten von Westfleisch

Das Deutsche Tierschutzbüro hat die Aufnahmen unter anderem den zuständigen Kreisveterinärämtern zukommen lassen. Die haben nach eigener Aussage sofort Kontrollen durchgeführt und die Verstöße gegen den Tierschutz bestätigt.

Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro

Zum Beispiel in den Kreisen Steinfurt und Warendorf. " Die Bilder zeigen eklatante Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, es ist in allen Betrieben Tierquälerei vorgefunden worden und das wirft ein extrem schlechtes Bild auf die Firma Westfleisch ," sagte Jan Peifer vom Tierschutzbüros Deutschland. Dort bewerbe man nämlich die Höfe als beispielhafte Fleischlieferanten. Westfleisch mit Sitz in Coesfeld teilt auf Anfrage schriftlich mit, man nehme die Vorwürfe ernst und gehe ihnen mit aller Entschiedenheit nach. Transportunfähige und schlachtunfähige Tiere nehme man nicht zur Schlachtung an.

Staatsanwaltschaften ermitteln

Die Tierschützer haben Anzeige erstattet. Inzwischen ermitteln die Staatsanwaltschaften in Münster, Bielefeld und Detmold. Die Betriebe selbst wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Um den Umgang mit kranken Tieren im Stall geht es heute voraussichtlich auch im Umweltausschuss des NRW-Landtages.