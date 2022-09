Tierschutz: So kontrollieren die Veterinärämter Mastbetriebe

Es sollte die letzte Kontrolle sein. Doch dabei stellten sie erneut Mängel fest. " Unter anderem waren erkrankte Tiere nicht wie vorgeschrieben in Krankenbuchten abgetrennt untergebracht worden ", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Warendorf.

Viele Hinweise aus der Bevölkerung

Das Kreisveterinäramt in Warendorf bekommt aber auch immer wieder Hinweise über mögliche Missstände aus der Bevölkerung. Allein in diesem Jahr seien schon 250 Hinweise eingegangen, sagt ein Sprecher.

Dabei geht es nicht nur um Missstände bei der Haltung von Nutztieren in landwirtschaftlichen Betrieben sondern auch um Haustiere wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen, die nicht artgerecht gehalten werden. " Nachbarn, Bekannte oder auch Passanten geben Hinweise und in etwa 50 Prozent der Fälle ist dann auch was dran. "

Schwerpunktkontrolle zeigt eklatante Mängel in 90 Betrieben

Um mehr über die Situation auf den Höfen zu erfahren, hatte das NRW-Landwirtschaftsministerium im vierten Quartal 2019 Schwerpunktkontrollen durchführen lassen. Dabei wurden in acht ausgewählten Landkreisen in NRW mit besonders vielen Schweinen 387 Mastbetriebe ohne vorherige Ankündigung kontrolliert.

" In den meisten Betrieben gab es lediglich einzelne Verstöße. In insgesamt 90 Betrieben wurden jedoch auch Mängel in Bezug auf mehrere Prüfkriterien vorgefunden ", heißt es im Abschlussbericht.