Testfahrten für Atomtransport von Jülich nach Ahaus

Es ist ein Transport, bei dem alles stimmen muss. Und deswegen steht vieles auf dem Prüfstand für die Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen ( JEN ) in Jülich. Sie ist für den Atommüll verantwortlich und will nach den Testfaehrten wissen, ob die geplanten Transportwege problemlos befahren werden können.

Dabei geht es vor allem um Kreisverkehre und die Wege auf dem Gelände des Zwischenlagers in Ahaus, denn der Speziallastwagen ist 30 Meter lang.

Zwei Genehmigungen nötig

Proteste gegen Atomtransporte gab es immer wieder, hier 2018

Die Genehmigung für die Einlagerung in Ahaus wurde bereits erteilt, wird aber derzeit noch von der Stadt Ahaus beklagt. Anders beim Transport: Der ist noch nicht genehmigt, soll aber dieses Jahr noch kommen. Dann sollen die ersten der 152 Castor-Behälter Anfang nächsten Jahres nach Ahaus gebracht werden.

Debatte um Atommülllager in Jülich

Im Jahr 2014 hatte die NRW-Atomaufsicht angeordnet, dass das bisherige Lager in Jülich aus Sicherheitsgründen geräumt werden muss. Seitdem wird geprüft ob dort eine neue Halle gebaut werden kann oder ob die Castoren ins Ahauser Zwischenlager gebracht werden sollen.

Bürgerinitiative demonstriert

Die Ahauser Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus" ist gegen die Transporte. Sie fordert, dass die Brennelemente in einem neuen Lager in Jülich bleiben sollen. Die Atomkraftgegner haben daher für heute eine Demonstration in Ahaus angekündigt.