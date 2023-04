Ende der Atomkraft: Was bedeutet der Ausstieg?

Der 15. April 2023 wird ein historischer Tag: Die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland gehen vom Netz. Obwohl der Ausstieg lange beschlossen ist, wird bis zuletzt darüber gestritten. Hätte der Ausstieg nicht im Sinne einer energiepolitischen Unabhängigkeit Deutschlands verschoben werden sollen? Und was ist mit dem Klima - warum nutzen wir die Kohle noch und die Atomkraft nicht mehr? Fragen und Antworten.

Im Laufe des Samstags werden die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Dafür drücken die Betreiber beispielsweise bei Isar 2 in Landshut auf einen kleinen roten Knopf. Der Abschaltvorgang funktioniere wie bei den regelmäßigen Überprüfungen, erläutert Carsten Müller, Kraftwerksleiter von Isar 2. Nach der Trennung vom Stromnetz werde der Reaktor dann heruntergefahren. "Das dauert etwa eine Viertelstunde."

Danach beginnt die eigentliche Arbeit: Die hochradioaktiven Brennelemente werden entfernt und für einige Jahre in ein Abklingbecken gebracht. Anschließend werden sie in sogenannten Castorbehältern in Zwischenlagern aufbewahrt. In Deutschland gibt es aktuell 16 Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle.

Darüber gibt es geteilte Meinungen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW ) hält das Aus für die deutschen AKW s für richtig. "Es ist kein Fehler, in der aktuellen Situation die Atomkraftwerke abzuschalten" , erklärt Kemfert. Eine Verlängerung wäre "sehr risikoreich und auch sehr teuer" . Die letzten drei Atomkraftwerke würden nicht gebraucht. "Wir hätten sie auch schon Anfang des Jahres abschalten können, ohne dass in Deutschland die Lichter ausgehen" , sagt Kemfert.

"Abschaltung kein Fehler": Claudia Kemfert

Nach Angaben des Umweltbundesamts ( UBA ) ist Strom aus Atomkraftwerken zudem nicht CO2-neutral. Denn bei der Errichtung der Kraftwerke, dem Transport des radioaktiven Materials und dem Betrieb von Zwischen- und Endlagern entstehen CO2-Emissionen. Dem UBA zufolge ist Atomstrom mit Blick auf die Emissionen zwar besser fürs Klima als fossile Energieträger wie Kohle oder Gas, doch immer noch deutlich schädlicher als erneuerbare Energien.