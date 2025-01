Die Marienfigur steht da, als ob sie sich selbst aus dem Baumstamm herausgeschält hätte. Auf ihrem Arm das Christuskind, zu ihren Füßen Holzspäne.

Am Freitagmittag war sie so am Rande einer Sportanlage am Bernd-Feldhaus-Platz in Münster entdeckt worden. Unbeschadet und offensichtlich fehl am Platz. Sie sieht nicht so aus, als ob sie sich schon länger im Wald befunden hätte.

Wer vermisst die Heiligenstatue?

Als ob sie vor Ort geschnitzt worden wäre: die Madonna im Wald

Die Polizei Münster sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer der Marienfigur: Sie ist etwa einen Meter groß und scheinbar aus Eichenholz geschnitzt.

Wer etwas dazu sagen kann, woher die Figur stammt oder wie sie in den Wald gekommen ist, kann sich bei der Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251/275-0 melden. Sie hofft, dass sich das Mysterium um die Madonna auf dem Baumstumpf mit Hilfe von Zeugen lösen lässt.