38-Jähriger seit Mittwoch am Bockholter See vermisst

Wie die Polizei Steinfurt am Abend mitteilte, hat sie zusammen mit der Feuerwehr, Rettungskräften und der DLRG zwei Stunden lang den See und die Umgebung in Greven abgesucht. Dabei seien auch Rettungshubschrauber und Taucher eingesetzt worden. Der Mann wurde aber nicht gefunden. Auch eine Suche mit Huschrauber Donnerstagvormittag blieb ergebnislos.

Mit einem 45-jährigen Bekannten, der wie der Vermisste aus Weißrussland stammt und zurzeit in Deutschland arbeitet, wollte der 38-Jährige im See schwimmen gehen. Ebenfalls dabei war ein Mann aus Münster, der aber am Ufer zurückblieb. Weil nur einer der beiden Männer aus dem Wasser zurückkehrte, verständigte der Münsteraner den Notruf. Bisherigen Auskünften zufolge gilt der Vermisste als Nichtschwimmer.

Bekannter wollte den Seebereich verlassen

Der 45-Jährige, der ebenfalls schwimmen war, versuchte laut Polizei im Anschluss den Bockholter See zu verlassen. Er blieb aber mit seinem in Ufernähe stehenden PKW im Schlamm stecken. Von der verständigten Polizei wurde der stark alkholisierte Mann in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen und Suche nach dem Vermissten dauern an. Die Polizei in Greven bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Unsere Quellen:



Polizei Steinfurt

Nord-West-Media TV

Über dieses Thema berichtet der WDR am 15. August 2024 auch im Radio auf WDR2.