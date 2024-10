Warnstreik der IG-Metall: Streik bei Benteler-Werken in Paderborn

7 Prozent mehr Geld und ein faireres Ausbildungsgehalt

Laut Gewerkschaftsangaben sind 95 Prozet der Beschäftigten dem Aufruf zum Warnstreik in Paderborn gefolgt. Insgesamt rund 250 Menschen sind damit in der Nacht in Schloss Neuhaus auf der Straße. In knapp 50 weiteren Betrieben in NRW wurde in der Nacht auf Dienstag gestreikt. Das gemeinsame Ziel: 7 Prozent mehr Geld und ein faireres Ausbildungsgehalt.

Forderung: 170 Euro mehr für Auszubildene

Metall-Azubi Alexander Jan und Partnerin Polina Startseva

Alexander Jan aus Paderborn ist 21 Jahre alt und macht jetzt gerade das zweite Jahr seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem Paderborner Metall-Unternehmen. Der Auszubildende ist einer derjenigen, der von der IG-Metall-Forderung nach mindestens 170 Euro mehr pro Monat deutlich profitieren würden. Er lebt gemeinsam mit seiner Freundin Polina Startseva in einer bescheidenen 30 m² Wohnung.

Natürlich kennt Alexander Jan auch den alten Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, und trotzdem ärgert er sich darüber: "Man begegnet noch sehr oft Leuten, die sagen, dass man ja bei den Eltern wohnbleiben kann. Aber ich bin ja nicht mehr 16." Er hat mit seiner Partnerin immer wieder Gespräche darüber, ob sie nicht finanziell deutlich besser dran wären, wenn beide statt ihrer jetzigen Jobs in irgendeinem Supermarkt ungelernt Regale ausräumen würden oder bei einer Fastfoodkette am Nachtschalter stehen würden.

Etwa ein Drittel der Azubis braucht einen Nebenjob. Clarissa Wagner, Bezirksjugendsekretärin der IG Metall NRW

Berzirksjugendsekretärin Carissa Wagner, IG Metall

Tagsüber stehen die Azubis am Band in der Produktion und nach Feierabend liefern sie Pizza aus oder fahren Taxi, so Wagner. Daher fordert die Gewerkschaft mit Nachdruck ein deutlich höheres Azubigehalt.

Erstes Angebot lehnten die Gewerkschaften ab

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warnt aber vor unrealistischen Erwartungen bei den Beschäftigten. Warnstreiks würden eine Einigung nicht leichter machen. Die Arbeitgeber hatten angeboten, die Löhne im kommenden Juli um 1,7 Prozent und ein Jahr später erneut um 1,9 Prozent zu erhöhen. Ein Angebot, was die Gewerkschaften ablehnen.

Am anstehenden Halloween-Donnerstag stehen in Düsseldorf die nächsten Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften auf dem Kalender. Welche Seite sich momentan mehr vor dem Termin gruselt liegt vermutlich im Auge des Betrachters.

