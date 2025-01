Gegen 20 Uhr am Samstagabend schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude. Das Feuer in der ehemaligen Matratzenfabrik in Hückelhoven hatte sich in der gesamten Halle ausgebreitet. Teile der Dachkonstruktion stürzten ein. Die Feuerwehr musste angrenzende Wohnhäuser vor einem Übergreifen der Flammen schützen.

Riesige Rauchsäule

Die Rauchsäule war schon viele Kilometer weit entfernt zu sehen. Wegen der vielen Rauchgase in der Luft waren Anwohner über die Warn-App NINA zeitweise aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen gab es eine Entwarnung.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz und bekämpften die Flammen von außen, da Einsturzgefahr drohte. Da die Fabrik nicht mehr zu retten war, ließ die Feuerwehr das Gebäude kontrolliert abbrennen.

Zweites Feuer innerhalb von zwei Tagen

Verletzt wurde offenbar niemand. Die Brand-Ursache ist bislang noch unklar. Allerdings hatte es am Freitag schon in kleinerem Ausmaß an der gleichen Stelle ein Feuer gegeben. Deshalb wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

