80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erinnern auch Schülerinnen und Schüler in Remscheid an jüdische Opfer des Naziterrors. Zum Beispiel an Gad Frank, dessen Großeltern in Remscheid ein Damenmode-Geschäft betrieben.

Großeltern werden in Konzentrationslager ermordet

Nur weil sein Vater die judenfeindliche Stimmung in Deutschland erfasste, wanderte er 1934 zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen Pinchas und Gad nach Palästina aus. Seine Großeltern jedoch wurden enteignet und schließlich ins KZ Theresienstadt verbracht und dort ermordet.

Gedenk- und Bildungsstätte "Pferdestall"

Gad Frank hat sich dank Remscheider Schüler mit seinem Geburtsland versöhnt

Obwohl er mit Deutschland nie wieder etwas zu tun haben wollte, hat sich zwischen ihm und den Mitgliedern des Vereins der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall in Remscheid eine Freundschaft entwickelt. Der Pferdestall diente während der NS -Zeit zur "Unterbringung " von Juden und Sinti und Roma, bevor sie in Vernichtungslager deportiert wurden.

Erst Hass auf das Land der Täter - dann Annäherung

Gad Frank machte aus seinem Hass auf Deutschland, das Land der Täter, keinen Hehl. Womit er nicht gerechnet hatte, als er vor einigen Jahren erstmals wieder nach Remscheid kam, um mehr über seine Familie zu erfahren, war, dass Schülerinnen und Schüler heute an die Gräueltaten der Faschisten erinnern und mahnen.

Schülerinnen und Schüler helfen, zu versöhnen

Ein Denmalentwurf

Die Schüler waren es, so hat er es in einem Interview gesagt, die ihn mit Deutschland versöhnt haben. Kurz vor seinem Tod hat Gad Frank ein Denkmal entworfen, das die jungen Frauen und Männer in Remscheid nun bauen. Um an das Schicksal der Franks und aller Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns zu erinnern. Fertiggestellt und aufgebaut wird das Denkmal, abhängig vom Wetter, in diesem Frühjahr.

