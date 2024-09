Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sollen in einem ehemaligen Wohnhaus ein Dach über dem Kopf für eine oder mehrere Nächte bekommen. Wochentags öffnet die Notschlafstelle um 19 Uhr, am Wochenende um 21 Uhr. Bis 10 Uhr am nächsten Morgen müssen die Jugendlichen das Haus verlassen haben, können in der kommenden Nacht aber wiederkommen.

Jugendliche können anonym bleiben

Jugendliche die kommen, müssen sich nicht ausweisen und nicht mal ihren Namen nennen, wenn sie nicht wollen. Tiere dürfen mitgebracht werden. Drogen, Messer und dergleichen dagegen nicht. Wer kommt, kann persönliche Sachen in einer verschließbaren Box deponieren.

In der Küche können Jugendliche wenn sie wollen allein oder gemeinsam Essen zubereiten

Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die sich auf andere Hilfsangebote wie betreute Wohngruppen nicht einlassen wollen. Von etwa 15 bis 16 solchen Jugendlichen weiß die Stadt. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. So würden bereits Minderjährige auf der Straße landen oder sich für einen Schlafplatz prostituieren, heißt es von der Stadt.

Plätze für Jungen und Mädchen

Vier Zimmer befinden sich im Obergeschoss, zwei im Erdgeschoss

In der neuen Notschlafstelle gibt es zunächst sechs Einzelzimmer auf zwei Etagen. So lassen sich Jungen und Mädchen getrennt unterbringen. Außerdem gibt es eine Küche, ein Esszimmer, einen Aufenthaltsraum und einen Waschkeller in dem die Jugendlichen ihre Kleidung waschen können.

Stadt trägt die Kosten

Noch laufen die Vorbereitungen. Am 4. Oktober soll die Notschlafstelle für Jugendliche in Bielefeld erstmals öffnen. Die Kosten für Personal und Miete in Höhe von 640.000 Euro pro Jahr trägt die Stadt. Träger ist eine Bielefelder Jugendhilfeeinrichtung der Diakonie.

Vergleichbare Notschlafstellen, die sich "Sleep In" nennen, gibt es unter anderem auch in Münster und Dortmund.