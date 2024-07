"Housing First": Experten loben Hilfsmodelle für Obdachlose

Die einen müssen auf der Straße leben. Andere kommen in Notschlafstellen unter oder sie übernachten bei Bekannten. Obdach- und Wohnungslosigkeit hat viele Gesichter. Im Landtag berieten Fachleute am Montag darüber, welche Hilfsangebote für Betroffene in Nordrhein-Westfalen ausgebaut werden sollten.

Ein Modell, das vor allem in Großstädten seit ein paar Jahren erprobt wird, ist "Housing First" . Der englische Name ist Programm: Eine Wohnung ist nicht alles, aber die Grundlage, um klarzukommen im Leben. Obdachlose erhalten dabei eine Wohnung mit eigenem Mietvertrag - ohne Vorbedingungen wie etwa einer erfolgreichen Suchttherapie.