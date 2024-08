Windradflügel rollen durch Südwestfalen

Viele Vorbereitungen und Planungen waren für die Schwertransporte nötig. Nachdem 38 Behörden für die Lieferung der Schwertransporte grünes Licht gegeben hatten, durften die Sondertransporte rollen. Im Sauerland wurden im Vorfeld Ampeln und größere Verkehrsschilder demontiert.

Kreisel sorgt für Anstrengung

Im Finnentroper Ortsteil Heggen war ein mehrere Meter hoher mit Erde aufgeschütteter Kreisverkehr halbseitig abgetragen worden. Die wohl größte Vorbereitung war aber der Kreisel in Finnentrop selbst. Der war bis zum Juni noch fast zwei Meter hoch und wunderbar bepflanzt.

Mitten in der Nacht

Der Kreisverkehr war vor einigen Wochen auf die normale Höhe der Randsteine zurückgebaut worden. Dieser Kreisel stellte für die komplette Mannschaft auch das größte Nadelöhr dar. Nicht unbedingt wegen der Enge, sondern vor allen Dingen auch wegen der Höhenunterschiede.

Mensch und Technik wurden gefordert

Alle drei Fahrer mussten an dieser Stelle den Auflieger mittels Hydraulik anheben, um ein Aufsetzen der tonnenschweren Fahrzeuge zu verhindern. Alles lief in enger Abstimmung. Über Funkgeräte und per Handy wurden Absprechen getroffen, im Schritttempo wurde sich Zentimeter um Zentimeter fortbewegt. Es gab offenbar keine größeren Komplikationen.

Am Ende lief alles perfekt und die drei Windradflügel kamen wohlbehalten nach Mitternacht am Zielpunkt an. Die Umladefläche Bermke liegt zwischen Elspe und Halberbracht an. Von dort werden in Kürze mit Spezialfahrzeugen die 57 Meter langen Flügel zu den neuen Windkraftanlagen bringen.