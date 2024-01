Glashersteller Ritzenhoff beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung reichte Ritzenhoff heute beim Amtsgericht Arnsberg ein. Die Mitarbeiter des Glasherstellers sollen am Freitag in einer Betriebsversammlung informiert werden. Das schreibt die Geschäftsleitung in einem Brief, der dem WDR vorliegt.

Produktion läuft weiter

Die Produktion laufe normal weiter, auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter würden weiter gezahlt, heißt es in dem Brief der Geschäftsleitung. Sie sind durch das Insolvenzgeld, das die Agentur für Arbeit zahlt, gesichert.

Das mehr als 129 Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Marsberg im Sauerland habe in den Corona-Jahren hohe Verluste gemacht. Außerdem waren die stark gestiegen Kosten von Energie und Rohstoffen für die Glasherstellung belastend. Das alles habe zu einem signifikanten Anstieg der Verschuldung in der jüngsten Vergangenheit geführt, so die Geschäftsleitung.

Sie kündigt langfristige Veränderungen an, um Ritzenhoff zu entschulden und finanziell zu restrukturieren.