Raubkunst aus Detmold: Wer war der Eigentümer "Greve"?

Wohl mehr als 75 Jahre lang lagerten die Zeichnungen in unscheinbaren Pappkartons in der Bibliothek, zwischen vielen anderen Dokumenten. Zum Vorschein gekommen sind sie im vergangenen Jahr. Ein eigens ins Leben gerufenes Forschungsprojekt soll den rechtmäßigen Eigentümer der Kunst finden. Jetzt gibt es erste Ergebnisse.

Alle Werke gehörten einem einzigen Käufer

Alle Werke hat, das steht inzwischen fest, bei einer Auktion in Berlin ein und derselbe Käufer ersteigert. In einer Datenbank für vermisste Kunstwerke haben die Forscher alle bisherigen Erkenntnisse veröffentlicht. So hoffen sie, dass sich jemand meldet, der weitere Hinweise geben kann.

Die Bibliothek sucht bereits seit Mitte 2023 nach dem Eigentümer der wertvollen Zeichungen bekannter italienischen Maler: Jacopo Tintoretto, Antonia da Correggio und sogar Raffael.

Sammlerstempel auf den Bildern gefunden

Projektleiterin Dr. Christiane Rühling (li.) und Kunsthistorikerin Isabelle Christiani

Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin Isabelle Christiani wertete für die Suche lokale und überregionale Quellen und Archivbestände aus. Auf zwei Zeichnungen fand sie etwas Interessantes: Sammlerstempel.

Der eine verrät den Dresdner Christian Gotthold Crusius (1717-1783) als Besitzer. Das zweite Bild war im 19. Jahrhundert Teil der Sammlung der Pariser Kunstliebhaber Charles und Amédée-Paul-Émile Gasc.

Der Käufer war "Greve" - aber wer ist das?

Am 14. März 1905 wurden alle Detmolder Bilder zusammen bei einer Auktion im Auktionshaus Rudolph Lepke in Berlin versteigert. Sie wurden von einer Person oder einer Institution namens "Greve" gekauft. Der Käufer ließ sich bisher nicht ermitteln. Doch die Bilder müssen bis zu ihrer Ankunft in der Landesbibliothek zusammengeblieben sein.