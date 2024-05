Iserlohn: Neuer Rasen für EM-Training der italienischen Fußballnationalmannschaft wird braun

Teile des neuen Rasens haben sich bräunlich-gelb verfärbt. Ein großes Problem, da in nur zehn Tagen die italienische Fußballnationalmannschaft nach Iserlohn kommt. Sie will am Hembergstadion für die Europameisterschaft trainieren.

300.000 Euro kostete der neue Rasen

Der Rasen muss bis repariert werden

Für die italienische Nationamannschaft hat die Stadt den Rasen für 300.000 Euro neu verlegen lassen. Und nun sind genau die Bahnen, die vor einer Woche als letzte im strömenden Regen ausgelegt wurden, bräunlich verfärbt. Am Montag will die Spezialfirma, die auch schon den Rasen in mehreren Bundesligastadien verlegt hat, nachbessern. Dafür werden marode Stücke enfernt und durch neuen Rollrasen ersetzt.

Iserlohn ist im Fußball-Fieber

Denn in Iserlohn sind zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2024 die Vorbereitungen für ein stimmungsvolles Fußballfest und für den Aufenthalt der italienischen Nationalmannschaft, die ihr Team Base Camp in der Waldstadt aufschlägt, in vollem Gange.

Die Stadt und alle Besucher freuen sich auf den Besuch der Squadra Azzurra. Und alle hoffen, dass der Rasen bis dahin wieder bespielbar ist.

