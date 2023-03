Hellweg ist Topregion für Radreisen

Insgesamt gibt es in ganz Deutschland nur acht vom ADFC zertifizierte Radreiseregionen; in NRW ist neben der Hellwegbörde nur noch das Radrevier.Ruhr zertifiziert. Die anderen Radreiseregionen liegen in Bayern, in Württemberg, an der Weser und an der Spree.

Feste Standards sind wichtig

Der Kreis Soest gehört offiziell zu den Top Radzielen in Deutschland

Radreisende sollen sich bei einem Urlaub in einer Radreiseregion sicher sein, dass sie mit festen Standards rechnen können. Unter anderem muss das Routennetz groß und die einzelnen Strecken zwischen 25 und 65 Kilometer lang sein. Das in der Hellwegbörde misst insgesamt 962 Kilometer.

Verschiedene Anforderungen für die Zertifizierung

Auch Sehenswürdigkeiten am Weg sind ein Muss. Die historische Soester Altstadt mit der Wiesenkirche ist eine, aber auch die Gradierwerke in Bad Sassendorf, Werl und Bad Westernkotten zählen dazu. Und auch die Staumauer am Möhnesee.

Zu einer zertifizierten Radreiseregion gehören immer auch wenigstens zehn Thementouren. In der Hellwegbörde sind das beispielsweise das Naturerlebnis Auenland, der Skulpturenradweg oder die Soester Schlüsseltour.

Auch an Übernachtungsorte stellt der ADFC Anforderungen: Die Radtouristen und –touristinnen müssen aus wenigstens drei Kategorien wählen können.

Über dieses Thema berichtet der WDR am Donnerstag, 09.03.2023 in der WDR-Lokalzeit im Hörfunk.