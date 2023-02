IS-Rückkehrerin aus Hilchenbach: Dreieinhalb Jahre Jugendhaft

Die 28 -jährige Monika K. hatte sich Anfang 2014 gemeinsam mit ihrem Mann in Syrien dem Islamischen Staat angeschlossen.

Geld für Unterstützung der Terrormiliz IS gesammelt

IS-Rückkehrerin aus Hilchenbach

Die Frau gehörte über sechs Jahre lang der ausländischen Terrormiliz an und hat den IS über ein Netzwerk mit Spenden unterstützt.

Im September 2020 wurde sie in Syrien festgenommen, wo sie IS -Mitglieder kontaktieren wollte. Sie befand sich bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland im März 2022 in türkischem Gewahrsam.

Auch wegen Kriegsverbrechen schuldig gesprochen

Weil sie mit ihrem Mann in Syrien in Häusern wohnte, deren Bewohner vom IS vertrieben worden waren, wurde sie darüber hinaus wegen Kriegsverbrechen gegen das Eigentum der syrischen Zivilbevölkerung schuldig gesprochen.

Die Angeklagte bleibt in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

