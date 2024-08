Nach Paketbomben-Explosion in Ochtrup: Anklage wegen versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft Münster hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie im Fall der Paketbomben-Explosion vom 8. März in Ochtrup nun die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage erhoben hat, gegen einen 52 Jahre alten Mann aus Xanten. Er war im April gefasst worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft geht von gezieltem Anschlag aus

Der Beschuldigte soll mit Chemikalien einen Sprengsatz gebastelt und an ein Auto in Ochtrup gelegt haben. Bei der Explosion erlitt ein 58 Jahre alter Ochtruper schwerste Brandverletzungen. Die Anklage lautet auf versuchten Mord in - Zitat - " heimtückischer und grausamer Begehungsweise ", gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Beschuldigte den Besitzer des Autos gezielt treffen wollte. Es handelte sich um einen Mann aus Ochtrup, der eine Beziehung mit der Ehefrau des Beschuldigten gehabt haben soll.

War Anschlag ein Racheakt?

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte das zunächst akzeptiert. Denn durch die Beziehung ging es seiner psychisch angeschlagenen Ehefrau besser. Doch dann beendete der Nebenbuhler die Beziehung. Die Frau kam damit nicht zurecht, soll in depressive Stimmung verfallen sein.

Hier sieht die Staatsanwaltschaft das zentrale Motiv für die Tat: Der Beschuldigte soll den Ochtruper für die schlechte psychische Verfassung seiner Ehefrau verantwortlich gemacht haben. " Er soll sich daher dazu entschlossen haben, den Mann mittels der Sprengvorrichtung in Brand zu setzen und zu töten ", so die Staatsanwaltschaft Münster.

Bombenanschlag trifft unbeteiligten Passanten

Doch der Bombenanschlag traf einen völlig Unbeteiligten. Es handelt sich um einen 58 Jahre alten Mann, der in unmittelbarer Nähe wohnte. Er kam mit seinem Hund zufällig am Tatort vorbei. Der Mann wunderte sich über das Paket an dem Auto, hob es leicht an, wodurch die Sprengvorrichtung aktiviert wurde und das Paket explodierte.

Der Beschuldigte aus Xanten hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.