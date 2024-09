BVB empfängt Heidenheim: Dortmunder Offensive im Fokus

Wie angesichts der Belastung der kommenden Wochen, in denen der BVB auch in die Champions League startet, die Startelf gegen Heidenheim aussehen soll, ließ Sahin offen: "Wir brauchen die bestmögliche Elf, und die wird auf dem Platz stehen. Aber wir nehmen schon Rücksicht auf die Gesundheit unserer Spieler."

Neuer Torjäger Guirassy steht vor BVB-Debüt

Zur "bestmöglichen Elf" könnte am Freitag auch Serhou Guirassy gehören. "Er macht einen hervorragenden Eindruck im Training. Er trainiert ohne Handbremse, ist voll dabei" , bekräftigte Sahin: "Ob Startelf oder Bank, das muss man dann sehen." Guirassy hatte bislang wegen einer Knieverletzung noch nicht im Kader gestanden. Laut Sahin spiele aber "der Kopf (...) da gar keine Rolle" und Guirassy sei "voll dabei" .

Dortmunds neuen Angreifer Serhou Guirassy bekamen die Fans bislang nur im Training zu Gesicht.

Der BVB erhofft sich von ihm einiges - der Nationalspieler Guineas war im Sommer für 18 Millionen Euro von Vizemeister VfB Stuttgart losgeeist worden - mit einer Bilanz von 28 Toren in 28 Bundesligaspielen.

Dortmund überzeugte bislang in den drei Pflichtspielen defensiv durchaus, ließ lediglich in der ersten Pokalrunde gegen Phönix Lübeck (4:1) ein Gegentor zu. Offensiv kann der BVB hingegen ein wenig frischen Wind gut gebrauchen. In der Bundesliga erzielte Jamie Gittens beim 2:0 zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt als Joker beide Tore. Gegen Bremen gab es ein torloses Remis.

Fünf Tore: Adeyemi tankt Selbstvertrauen bei U21

Einer, der diese Saison bislang selbst noch torlos im BVB-Trikot ist, ist Karim Adeyemi. Doch auch auf ihn stützen sich die Hoffnungen beim Stichwort frischer Wind. Der 22-Jährige hat Selbstvertrauen bei der deutschen U21-Nationalmannschaft getankt und in der Länderspielpause in den zwei Partien gegen Israel und Estland fünf Tore erzielt.