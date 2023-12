Pilotprojekt: Olpe testet Flut-Frühwarnsystem

Per Sensortechnik und künstlicher Intelligenz sollen Unwetter 60 Minuten vor Eintreffen präzise vorhergesagt werden. Das System in Olpe ist einmalig in NRW .

Verantwortlich dafür ist die Firma Nivius aus Baden-Württemberg. In den vergangenen Wochen hat sie 90 Standorte mit speziellen Starkregensensoren ausgestattet - meistens in mehreren Metern Höhe an Masten und Laternen.

Künstliche Intelligenz