Umwelthilfe fordert privates Böllerverbot

Umwelthilfe fordert mit Ärzten und Polizei ein Böllerverbot • Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will gemeinsam mit Partnern ein bundesweites Verbot von privaten Feuerwerken noch vor dem Jahreswechsel 2024. Angesichts der Bilanz der letzten Jahre, darunter vier Todesfälle im Jahr 2024 sowie massive Umwelt- und Gesundheitsschäden, drängen insgesamt 26 Organisationen aus den Bereichen Gesundheit, Tierschutz und Umwelt auf ein sicheres Silvester ohne Böller und Raketen. Auf der heutigen Online-Pressekonferenz sollen Risiken beleuchtet und Maßnahmen gefordert werden, um Mensch, Tier und Natur zu schützen.

Polizeipräsenz an Krefelder Schulen • Nach sexualisierter Gewalt an Kindern in zwei Schultoiletten, wird die Polizei heute an den Schulen in Krefeld Präsenz zeigen. Nach Angaben der Ermittler soll sich ein Mann gestern Zugang zu den Toiletten verschafft und sich jeweils an einem Kind vergangen haben. Die Schulen informierten die Polizei und die konnte nach einer Fahndung einen 26-Jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Mann wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Bahnstörung in Düsseldorf • Die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rund um Düsseldorf dauern länger als geplant. In der Nacht zum Dienstag war eine Lok bei ihrer Fahrt zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Hafen entgleist. Wegen der Reparatur an der Strecke und einem defekten Stellwerk in Norf wird es laut einer aktualisierten Prognose der Bahn bis zum Nachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

BGH-Urteil zu Autoschaden in der Waschanlage • Der Bundesgerichtshof verkündet um 10 Uhr das Urteil im Fall eines Schadens in einer Autowaschanlage im Münsterland. Ein Autofahrer aus Rheine klagt gegen den Betreiber einer Waschanlage. Diese hatte bei einer Autowäsche den Heckspoiler eines Land Rovers abgerissen. Der Autobesitzer aus Rheine will jetzt rund 3.900 Euro für die Reparatur zurück: Ihm waren die Warnschilder zu ungenau.