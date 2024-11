Die Iserlohner haben das Kellerduell in Augsburg am Sonntag mit 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) gewonnen. Nach der 2:6-Schlappe in Frankfurt vom Donnerstag erwischten die Sauerländer in Augsburg einen guten Start und nutzten die erste Strafzeit der Gastgeber durch Tyler Boland zur 1:0-Führung.

Ziegler nutzt Pässe vom Mitspieler und Gegner Reul

Dabei blieb es nicht: Während Andreas Jenike den Roosters-Kasten im ersten Drittel sauber hielt, schlug die Scheibe noch zwei Mal im Panthers-Kasten ein. Erst profitierte Sven Ziegler von einem langen Traumpass von Zach Osburn, nach dem er alleine vor Keeper Strauss Mann auf 2:0 erhöhte (12. Minute). In der 19. Minute wurde Ziegler erneut maßgerecht bedient- allerdings von seinem Gegenspieler Denis Reul, der den Puck Ziegler im eigenen Spielaufbau genau in den Schläger spielte. So ging Iserlohn mit einer komfortablen 3:0-Führung in die erste Pause.