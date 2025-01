Der 23-Jährige war in der ersten Saisonhälfte bislang an den englischen Zweitligisten Luton Town verliehen. In 23 Spielen schoss er dort zwei Tore.

"Ich kenne Tom Krauß durch meine Zeit als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg", sagte Bochums Coach Dieter Hecking. "Tom verfügt über die Qualitäten, die es auf Bundesliganiveau braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen." In Mainz steht Krauß noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag.