SPD: Land lasse Kommunen im Stich

Das aber sahen die Fraktionen der Opposition ganz anders. Ja, die Gesetzesänderung sei richtig, sagte Silvia Gosewinkel von der SPD. Aber: " das was getan wird, das reicht bei weitem nicht aus ". Sie kritisierte, das Land gebe Bundesmittel nicht in vollem Umfang an die Kommunen weiter. Ihre Bilanz: mit dem lediglich kleinen Schritt der erhöhten Pauschalen lasse das Land " die Kommunen mal wieder im Stich ".

FDP: "Verpasste Chance"

Marc Lürbke, FDP

Noch etwas weiter ging der FDP-Abgeordnete Marc Lürbke, dessen Fraktion bei der Gesetzesänderung mit Nein stimmte. In der Anhörung sei deutlich geworden: statt einer rund 15-prozentigen Erhöhung bräuchten die Kommunen tatsächlich 25 Prozent mehr. So stehe die Anpassung nicht nur für eine verpasste Chance. Sie machte auch deutlich: die Städte und Gemeinden in NRW seien " klar Verlierer dieser schwarz-grünen Politik ". Er sprach sich etwa für eine Dynamisiserungsklausel in Höhe der durchschnittlichen Inflation aus. Auch das sei in der Anhörung vorgeschlagen worden.

Mehr als 15 Millionen Euro für weitere Pauschalen

Die Gesetzesänderung umfasst neben den Pro-Kopf-Beträgen weitere Zahlungen, etwa Pauschalen für die 31 Kreise und eine größere Beteiligung an überdurchschnittlich hohen Krankheitskosten von Geflüchteten.

Quellen:



Landtagsdebatte

Antrag der Landesregierung

Agenturen

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 05.12.2024 auch in den Hörfun-Nachrichten.