Flüchtlinge in Kommunen: Letzter Ausweg Hotel

Lieber Hotels als Turnhallen für Geflüchtete

Dennoch entscheiden sich Kommunen für die Hotelunterbringung, damit sie nicht wieder Turnhallen dafür nutzen müssen. Das sei die denkbar schlechteste Möglichkeit, so Krefelds Stadtdirektor Markus Schön ( SPD ).

„Einerseits nimmt man nämlich Kindern und Sportvereinen die Turnhalle weg, um dort Sport zu treiben. Andererseits ist so eine Unterbringung in der Turnhalle auch unter humanitären Aspekten nicht gut für die Menschen mit einer Fluchtgeschichte.“ Markus Schön, Stadtdirektor Krefeld (SPD)

In Krefeld müssen sie seit November eine Sporthalle als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Die soll möglichst schnell dem Verein zurückgegeben werden. Auch deshalb nutzt die Stadt lieber zwei Hotels.

Kommunen fordern mehr Unterstützung von Land und Bund

Markus Schön (Stadtdirektor Krefeld, SPD)

„ Wir müssen in der Flüchtlingsunterbringung weg vom Krisenmodus – in einen strategisch planbaren Modus “, fordert deshalb der Krefelder Stadtdirektor. Die Kommunen wollen dauerhaft Unterkünfte schaffen, unabhängig von der Belegung der Plätze. Die Vorhaltekosten sollten dann aber Bund und Länder finanzieren, so Schön. Doch die wollen das bisher nicht.

Das Land verspricht stattdessen mehr Plätze in seinen eigenen Unterkünften zu schaffen, damit die Kommunen entlastet werden.

Auch Landesregierung setzt zunehmend auf Hotels

Bislang hatte das Land nur ein Hotel gemietet, seit 2016 in Bielefeld. Nun ändert sich das. Um bis Ende März die schon lange versprochenen 34.000 Plätze für Geflüchtete zu erreichen, mietet das Land Hotels in Dortmund, Remscheid, Ratingen und Wuppertal an. Weitere könnten folgen, wegen der schnelleren Verfügbarkeit, sagt Integrationsministerin Josefine Paul ( B‘90 /Grüne). Die Mietkosten liegen je nach Größe bei knapp 100.000 bis 250.000 Euro im Monat.

Josefine Paul (B'90/Grüne)

„ Ich kann Ihnen garantieren, dass es sich hierbei nicht um Luxusunterbringungen in Luxushotels handelt “, sagt Ministerin Josefine Paul gegenüber dem WDR und versucht, absehbarer Stimmungsmache vorzubeugen. Die Zimmer erhalten zum Beispiel Doppelstockbetten, es werden Küchen eingebaut, um den Anforderungen einer Flüchtlingsunterkunft zu genügen. In Dortmund kann das ehemalige IBIS-Hotel seit dieser Woche Geflüchtete aufnehmen.

SPD sieht darin falsches Signal

Lisa-Kristin Kapteinat, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im NRW -Landtag, sieht diese Entwicklung kritisch. Zum einen sei das Leben im Hotel nichts, was Wege für die Integration aufzeige. Dann könnte bei einigen Menschen das Gefühl einer vermeintlichen Besserstellung von Geflüchteten entstehen, die nachvollziehbar ist. Und mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft könnten die Hotels für Kommunen, die keine langfristigen Vereinbarungen haben, richtig teuer werden. Denn dann werden tausende Fans aus ganz Europa in NRW erwartet, die auch Hotelzimmer brauchen werden.

Tatsächlich konnten einige Kommunen, wie etwa Krefeld, mit den Hotels teils nur Verträge bis Juni abschließen. Und Köln befürchtet, dass die Zimmer dann richtig teuer werden.