OVG: Windräder bei Marsberg dürfen gebaut werden

Für die elf Windräder in der Nähe von Marsberg-Meerhof gab es bereits eine Genehmigung und es wurde schon daran gebaut - dann schaffte es der Naturschutzbund NABU am Verwaltungsgericht Arnsberg, dass der Bau gestoppt und die Baugenehmigung aufgehoben wird.

Windpark als potentielle Gefahr für brütende Vögel

Das zuständige Verwaltungsgericht in Arnsberg hatte also dem Naturschutzbund Deutschland Recht gegeben. Der NABU sieht durch die Windanlage auf dem Gelände brütende Vögel bedroht. Der Hochsauerlandkreis als Genehmigungsbehörde argumentierte, dass der Betreiber des Windparks Schutzmaßnahmen zugesagt hätte. In direkter Nachbarschaft besteht bereits mit 300 Windkraftanlagen einer der größten Windparks in Europa.

Urteil genehmigt jetzt den Bau der Windräder

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat geurteilt, dass die Klage des NABU abgewiesen wird. Damit dürfen in Marsberg im Gebiet Himmelreich elf neue Windräder gebaut werden.