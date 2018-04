"Es geht mir durch Mark und Bein"

Auch viele Augenzeugen, die sich gestern in unmittelbarer Nähe des Geschehens aufhielten, kommen einen Tag später an den Tatort zurück. Eine Kundin, die sich während der Tat in einem nahegelegenen Geschäft aufhielt, weiß noch, wie Schreie von draußen in das Geschäft drangen.

"Ich habe nur gehört, wie Leute auf der Straße geschrien haben, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist und es geht mir durch Mark und Bein" , erinnert sie sich. Das ist es auch, was viele andere Menschen an den Ort des Geschehens bringt. Sie wollen verarbeiten, begreifen, verstehen, was da gestern diesen Frühlingstag erschüttert hat.

Münsteraner reagieren besonnen

In die Erschütterung und die Fassungslosigkeit über die Ereignisse mischt sich einen Tag später aber auch eine Stimmung des Zusammenhalts. "Gut, dass alle Leute hier so ruhig und besonnen stehen" , lobt eine Passantin in unmittelbarer Nähe des Tatorts die Reaktion vieler Menschen.

Das ist auch der Ort an dem die Solidarität und Anteilnahme vieler Menschen greifbar wird. Viele Menschen verharren hier, halten inne oder legen Blumen nieder. Die Frage die heute über allem steht, bringt ein Plakat in mitten der Blumen zum Ausdruck. "Warum?" steht in großen Buchstaben darauf.