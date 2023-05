Vor 80 Jahren: Britische Spezialbomben zerstörten die Möhnesee-Staumauer

In England kennt fast jedes Kind den Namen "Möhnesee" und die Staumauer dort. Denn für die Briten steht die Bombardierung der Möhnetalsperre für einen großen Erfolg und für militärisches Geschick und Taktik.

Immerhin wurde extra eine spezielle Roll-Bombe entwickelt, um deutsche Sperrmauern brechen zu können.

Zwischen 1.300 und 1.500 Todesopfer

In Deutschland und erst recht am Möhnesee sieht man das anders: Die Zahlen gehen auseinander, aber zwischen 1.300 und 1.500 Menschen sind in den Fluten umgekommen, deutlich über die Hälfte Zwangsarbeiterinnen in einem Arbeitslager in Neheim.

Karl-Heinz Wilmes war bei der Katastrophe knapp fünf Jahre alt.

Nicht nur zum Jahrestag denkt Karl-Heinz Wilmes an die Katastrophe vor seiner Haustür. Er war knapp fünf Jahre alt, als die britischen Bomber kamen.

Zeitzeuge erinnert sich

Er steht an der mächtigen Staumauer am Möhnesee. Auch wenn er noch klein war: Er kann sich noch genau erinnern, was er gesehen hat. "So etwas kann man nicht vergessen" , sagt der 84-Jährige.

"Alle dachten hier, die Staumauer ist sicher, da kann nichts passieren" , erzählt Wilmes. Es gab zwar eine Flak-Abwehr, aber in erster Linie verließ sich das deutsche Militär auf Torpedonetze. Die würden Bomben aufhalten.

Briten entwickelten neue Spezialbomben

Was hier niemand wusste: In einer Geheimoperation hatten die Briten eine Spezialbombe entwickelt und die Anflüge an einer fast baugleichen Staumauer erprobt. Die Neuerfindung konnte rotierend über Fangnetze hüpfen. "Wie ein Stein, den man über das Wasser springen lässt" , erklärt der 84-Jährige.

Die verheerenden Folgen des Angriffs auf die Staumauer.

Eine der Bomben traf genau und riss so ein riesiges Loch in die Sperrmauer. Mit gravierenden Folgen: Die Flutwelle zerstörte Häuser in Günne, Wickede und Ense, erfasste ein Lager mit Zwangsarbeiterinnen in Neheim. Die Flut brachte Tod und Verderben bis ins Ruhrgebiet.

Neue Ausstellung startet am Mittwoch

Das 2.000-Einwohner-Dorf Günne liegt direkt neben und unterhalb der Sperrmauer. Karl-Heinz Wilmes lebt hier, war lange Ortsvorsteher.

In der Schützenhalle wird ab Mittwoch eine Ausstellung präsentiert: Die meisten Fotos und Dokumente hat Karl-Heinz Wilmes zusammengetragen.