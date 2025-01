Der Syrer soll in der vergangenen Woche in Haan-Gruiten nach einer Rempelei zwei 17 und 18 Jahre alte Männer angegriffen haben. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige musste notoperiert werden. Beide konnten das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Noch am Abend nach der Festnahme musste die Polizei den mutmaßlichen Angreifer wieder seiner Mutter übergeben, weil die Polizisten zunächst davon ausgingen, er sei 13 Jahre alt und damit strafunmündig.

Wie sich nun herausgestellt hat, ist der mutmaßliche Täter allerdings doch schon 14 Jahre alt und damit bedingt strafmündig. Aufgefallen war der Altersunterschied bei einer erneuten Prüfung der Ausländerbehörde. Eine Angehörige hatte wohl Dokumente eingereicht, die sein eigentliches Geburtsdatum belegen. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin am Freitag Haftbefehl, den die Polizei am Nachmittag in der Unterkunft des Jugendlichen vollstrecken konnte. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Tat hat die Menschen nicht nur in Haan, sondern auch darüber hinaus schockiert. Daher bin ich umso froher, dass die Polizei den Haftbefehl nun schnell vollstrecken konnte. Thomas Hendele, Landrat im Kreis Mettmann

Schnell Zweifel am Alter

Die Stadt Haan hatte schon unmittelbar nach dem Vorfall Zweifel am Alter des Jugendlichen geäußert und eine Altersprüfung angeregt. Darum sollten sich Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde kümmern. Für eine medizinische Untersuchung des Alters gebe es jedoch hohe Hürden.