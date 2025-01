Paderborn holt Verstärkungen - Kwasniok muss liefern

Zwei Wochen ist es her, dass Paderborns Trainer Lukas Kwasniok einen kritischen Rundumschlag getätigt hatte. Er sprach nach der Niederlage gegen Karlsruhe von einem "Qualitätsdefizit" und davon, dass "Mannschaft und Trainer am Anschlag arbeiten" . Das Team könne es "nicht besser" als in dieser Hinrunde.

Geschäftsführer Weber: "Mehlem ein Unterschiedsspieler"

Die Kritik haben die Verantwortlichen an Weihnachten noch ein paar Mal gehört - und reagierten nun: Am Freitag präsentierten die Ostwestfalen schon den zweiten Winterzugang. Während Casper Terho wohl als Perspektivspieler an die Pader kommt und sich entwickeln soll, sieht das bei Marvin Mehlem anders aus.