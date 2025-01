Kölner Haie schlagen gegen München spät zu

Die Kölner Haie haben ihr Heimspiel am Freitag gegen den EHC München spät mit 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) für sich entschieden. Christopher DeSousa brachte die Gäste nach 37 Sekunden in Führung, Veit Oswald traf im Schlussdrittel (48.). Für den KEC waren Louis-Marc Aubry (21.), Juhani Tyrväinen (49.) und Kapitän Moritz Müller (59.) erfolgreich. Die Kölner schlossen mit 55 Punkten in der Tabelle zum fünftplatzierten EHC München auf, die vor den sechstplatzierten Gastgebern liegen.