Kommunen suchen Klimapaten

In Greven sind bereits rund 10 Ehrenamtliche als Klimapaten aktiv. Angestoßen hat das Projekt die neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen, Energy4Climate.

Das Projekt KlikKS steht für Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen. Und was direkt vor Ort für Klimaschutz getan werden kann, das zeigen die Beispiele aus Greven.

Hitzebeständige Pflanzen trotzen dem Klimawandel

Dort haben die Ehrenamtlichen zum Beispiel aus einer öffentlichen Grünfläche, die spärlich bewachsen war, ein blühendes Kräuterbeet gestaltet.

Christine Jaquemotte ist eine der Klimapatinnen

" Das sind alles Pflanzen, die auch an sonnigen, extrem trockenen Standorten gedeihen, die man nicht extra gießen muss ", sagt Klimapatin Christine Jaquemotte. Je mehr Pflanzen in einer Stadt wachsen, desto besser das Klima vor Ort.

Stadt Greven unterstützt Beetpatenschaften

Olaf Pochert unterstützt die Klimapaten

Eine Anpassung der Bepflanzung an den Standort und den Klimawandel ist also eine sinnvolle Maßnahme, findet auch der städtische Klimamanager Olaf Pochert. So ein Kräuterbeet könne jeder umsetzen. Und wer dazu das städtische Grün vor seiner Haustür verwenden möchte, kann sich bei der Stadt melden.

Sickermulden angelegt

An anderer Stelle haben die Klimapaten Mulden in einen Grünstreifen gezogen, damit das Wasser bei Starkregen dort versickern kann, statt in die Kanalisation zu laufen.

Schottergärten soll es künftig nicht mehr geben

Weitere Ideen zum Klimaschutz sind etwa Mitfahrgelegenheiten. Die werden an dem Schwarzen Brett der Klimapaten in der Innenstadt aufgehängt. Außerdem sollen die Grevener davon überzeugt werden, keine Schottervorgärten mehr anzulegen.

Auch Gronau sucht Klimapaten

Als nächste Kommune sucht Gronau weitere Mitstreiter, die sich als Klimapaten engagieren wollen. Dort finden jetzt erste Gespräche mit interessierten Bürgern statt. Die Energy4Climate bietet Schulungen an und berät über Fördermittel.

