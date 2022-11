Werkzeug für Planer

Der Klimaatlas ist in erster Linie ein Werkzeug für all jene, die in den Kommunen Vorsorge für all die Probleme treffen müssen, die der Klimawandel mit sich bringt. " Mit dem neuen Klimaatlas ", lobte Umweltminister Oliver Kischer (Grüne), " setzt das LANUV neue Maßstäbe bei der Datenaufbereitung zur Klimaentwicklung, Klimafolgen und Klimaanpassung ".

Auch interessierte Laien finden Karten und Diagramme, in denen sie das sich wandelnde Klima nachvollziehen können. Außerdem gibt es erklärende Texte zu Veränderungen, die bereits eingetreten sind und zu denen, die erwartet werden sowie zu Anpassungs- und Schutzmaßnahmen.