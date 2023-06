Keine "Köttelbecke" mehr in Hamm - Bäche endlich abwasserfrei

"Köttelbecke" sind Bäche, die vom Bergbau als Abwasserkanal genutzt wurden. Das gesamte Abwasser fließt darin oberirdisch und damit auch der ein oder andere Köttel, wie die Menschen im Ruhrgebiet sagen. Fast hundert Jahre ging das so auch in Hamm.

Ein neues Pumpwerk sorgt für abwasserfreie Bäche

Doch damit ist jetzt Schluss, weil ein Pumpwerk am Donnerstagnachmittag in Betrieb ging - als letzter Baustein eines 70 Millionen Euro Projektes: Zehn Kilometer Abwasserkanäle hat der Lippeverband in den vergangenen Jahren unterirdisch in Hamm verlegt und dazu drei Pumpwerke gebaut.

Abwasser und Flusswasser fließen getrennt

Mit dem nun angeschalteten Pumpwerk Bocksheidweg schafft der Lippeverband endgültig die Köttelbecke in seinem Fluss-System ab. Denn jetzt sind auch die beiden letzten in die Lippe mündenden Bäche dank der Pumpen abwasserfrei: Der Herringer Bach und der Hoppelbach. Ab nun fließen Abwasser und Flusswasser in dem Bereich getrennt voneinander.

Marc Herter, Bürgermeister von Hamm, ist froh über die abwasserfreien Bäche

Außerdem gleichen die Pumpen auch andere Bergbaufolgen aus: Absenkungen und damit umgekehrte Fließrichtung durch Bergbauschäden werden zum Beispiel vermieden. Und zusätzlich sichern die Pumpwerke die Region vor Hochwasser - dank neu erbauter Rückhaltebecken in der Umgebung.

"Den Menschen wird zurückgegeben, was ihnen in den Zeiten der Industrialisierung genommen werden musste." Marc Herter,

Oberbürgermeister Stadt Hamm

Renaturierung ab 2024

Die beiden ehemaligen Köttelbecken in Hamm waren bis Donnerstagmittag abwasserführende offene Kanäle - mit Betonbett begradigt, verschmutzt und alles andere als natürlich. Da der Herringer Bach und der Hoppelbach in Hamm ab jetzt aber kein Abwasser mehr führen, sollen sie renaturiert werden.