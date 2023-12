Klimakrise: Kommunen wappnen sich gegen Hitze und Trockenheit

WDR Experten sagen, 2023 sei weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie sieht es im Münsterland aus?

Tobias Kemper hilft Kommunen bei der Klimaanpassung

Tobias Kemper Was wir definitiv sagen können, ist, dass es natürlich auch wieder ein zu warmes Jahr war, allerdings in den einzelnen Regionen auf einem unterschiedlichen Temperaturniveau. Das Rheinland und das Münsterland sind eher die wärmeren Regionen, die haben ein höheres Temperaturniveau. Die Mittelgebirgsregionen sind ein bisschen kühler, was natürlich an den Höhenlagen liegt. Die haben aber den gleichen Temperaturanstieg durch den Klimawandel zu verzeichnen. Das heißt: Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es überall in Nordrhein-Westfalen, also auch im Münsterland 1,6 Grad wärmer geworden.

WDR Und wie macht sich das bemerkbar?

Kemper Wir haben im Sommer mehr Hitzewellen, mehr heiße Tage, auch im Münsterland. In den dreißig Jahren von 1951 bis 1980 waren es im Durchschnitt pro Jahr vier heiße Tage über 30 Grad, in der aktuellen Periode von 1991 bis 2020 waren es neun, also fünf mehr. Das sind Durchschnittswerte. Tatsächlich ist jedes Jahr unterschiedlich. Es gibt Ausreißer nach unten und nach oben. Das sieht man sehr gut an den letzten beiden Jahren. 2021 hat es landesweit drei heiße Tage gegeben, 2022 waren es dann aber schon um die 20. Das zeigt, das Wetter wird extremer.