Kirche wird ein Feriendomizil

Von der Kirche zum Ferienhaus

Sandra Glados und Ehemann Raimund Köster haben eine Nacht gerechnet, überlegt, geplant und dann die Johanneskirche gekauft. 2018 war die in den 60er Jahren erbaute Kirche entweiht worden. Seitdem wartete sie auf einen Käufer und eine neue Nutzung. Jetzt wird sie ein Ferienhaus.

Gemeinde trauerte um ihre Kirche

Die Johanneskirche in Meschede

" Es war ein sehr emotionaler Prozess für die Gemeinde. Keiner wusste, was mit der Kirche passiert ", erzählt Sandra Glados. Inzwischen hat Neugier die Ängste abgelöst. Steht die Kirchentür auf, kommen die Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, auf die Baustelle, um zu sehen, was innen passiert.

Umbau macht Menschen neugierig

Die Menschen rings um die Kirche tragen das Projekt mit. So meldete sich jetzt eine Frau aus Meschede, die ihr Handarbeitsgeschäft in der Innenstadt aufgegeben hat. Von ihr bekam das Paar schöne Möbel, Vitrinen, Regale, Kommoden.

Atmosphäre soll erhalten werden

Beeindruckende Atmosphäre

" Wir lassen den Raum so wie er ist, ziehen keine Wände ein und auch keine zweite Ebene ", erklärt Raimund Köster. Er und seine Frau möchten die Atmosphäre des unter Denkmalschutz stehenden Gotteshauses erhalten. Den Umbau machen sie so gut wie möglich in Eigenarbeit.

Ein Sofa auf der Orgelempore

Mitten in der ehemaligen Kirche entsteht ein Holzkubus mit zwei Schlafzimmern und zwei Schlafkojen. Da, wo einmal der Altar war, kommt die offene Küche hin. Auf der Orgelempore steht bald ein gemütliches Sofa. 270 Quadratmeter Fläche und an einer Seite eine Raumhöhe von elf Metern – beeindruckend.

Sandra Glados

Zur Ruhe kommen, Abstand vom Alltag gewinnen – vielen Menschen gelingt das in einer Kirche. Sandra Glados und Raimund Köster hoffen, dass genau das auch hier passiert: im Ferienhaus Johannes 9 in Meschede.