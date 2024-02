Hotelbetrüger im Sauerland unterwegs

Hotelier Andreas Voss ist immer noch enttäuscht. "Er war adrett, höflich und unauffällig." Zu keinem Zeitpunkt hatten er und seine Mitarbeiter den Verdacht, dass der Mann, der sich in ihrem Landhotel in Lennestadt-Saalhausen einquartiert hatte, die Zeche prellen könnte.

Der 70-Jährige hatte sich über das Karnevalswochenende eingebucht. Fünf Übernachtungen mit Halbpension. Auf den Kosten von knapp 600 Euro ist der Hotelinhaber sitzen geblieben. Er hat bei der Polizei Strafanzeige gestellt.

Bei der Polizei als "Einmietbetrüger" bekannt

Gegen den Einmietbetrüger liegen bei der Polizei schon einige Strafanzeigen vor. Andreas Voss hat seine Hoteliers-Kollegen über verschiedene Gastgeberforen vor dem Betrüger gewarnt. Zu Recht, denn der hatte sich schon am Tag drauf im nächsten Hotel eingemietet.

Thomas Weigel, Inhaber des Hotels Weigels Bergfreiheit in Winterberg, las die Warnung am Mittwoch und konnte so einen größeren Schaden vermeiden, weil der Betrüger erst eine Nacht mit Halbpension in Anspruch genommen hatte.

Betrüger flüchtete und ließ seine Tasche zurück

"Wir haben sein Zimmer leer geräumt. Ich habe seine Tasche für ihn gepackt sozusagen. Dann muss er gesehen haben, dass seine Tasche weg war und ist daraufhin spurlos verschwunden" , erzählt der Hotelier. Die Tasche hat der Mann einfach zurück gelassen.

Die Polizei geht davon aus, dass der 70-Jährige weiter versuchen wird, sich bei Hotels in der Region einzumieten. Deshalb rät sie Gastgebern, wachsam zu sein und sich beim Einchecken von neuen Gästen grundsätzlich den Personalausweis zeigen zu lassen.

Polizei konnte Betrüger noch nicht fassen

An diesem Wochenende hat der Betrüger ein Zimmer im Hotel Störmann in Schmallenberg gebucht. Die Polizei ist informiert. Sie hoffte, ihn dort fassen zu können. Bisher hat sich der 70-jährige in dem Hotel allerdings noch nicht blicken lassen.

