Weniger Motorrad-Lärm: Durchatmen im Holperdorper Tal

Das Holperdorper Tal, ein idyllisches Fleckchen nördlich von Lienen. Das wissen nicht nur die Bewohner, sondern auch Motorrad-Ausflügler. Vor allem an Wochenenden und Feiertagen rauschen sie durch das Tal. Seit 25 Jahren geht das jetzt schon so. So lange kämpfen die Holperdorper bereits gegen den Motorrad-Lärm.

Weniger Lärm durch ein mobiles Display und mehr Verkehrskontrollen

In Spitzenzeiten waren bis zu 9.000 Fahrzeuge, die meist mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Tal fuhren. " Erst die letzten Maßnahmen haben endlich gegriffen ", sagt Martin Hörsken von der Bürgerinitiative. Ein mobiles Display und verstärkte Verkehrskontrollen haben den gewünschten Erfolg gebracht und der Motorrad-Lärm ist weniger geworden.

Dankesbrief an Polizei ist ein Ansporn

Deshalb hat die Bürgerinitiative der Polizei und dem Kreis Steinfurt einen Brief geschrieben und sich für das Engagement bedankt. Lob, über das sich Martin Weide-Drees von der Polizei freut. Für ihn ist der Brief auch ein Ansporn, weiter am Ball zu bleiben und die Kontrollen fortzuführen. " Wichtig ist der Dialog. Die Motorradfahrer müssen für die Problematik sensibilisiert werden. Auch was laute Motorräder mit den Anwohnern macht. "

" Unterhaltungen waren kaum möglich "

Familie Assmann genießt wieder Kaffee und Kuchen auf ihrer Terrasse

Anwohner wie Familie Assmann haben sich an Wochenenden nur noch selten auf die Terrasse getraut. " Der Lärm war unerträglich ", sagt Hiltrud Assmann. Man habe keine Freunde mehr einladen können. Es sei schlichtweg zu laut gewesen, um sich normal und entspannt unterhalten zu können. Seitdem die Maßnahmen greifen, genießt das Ehepaar am Sonntagnachmittag wieder Kaffee und Kuchen vorm Haus.

Hoffnung auf dauerhafte Ruhe

" So kann es bleiben ", sagt Ehemann Friedrich-Wilhelm Assmann. Beide wollen jetzt wieder häufiger Freunde einladen. " Wir hatten an Pfingsten Besuch und die Gäste haben schon aus Spaß gefragt, was denn eigentlich das Problem sei, es sei doch hier richtig schön ruhig ", erinnert sich Hiltrud Assmann an den Grillabend. Sie, aber auch Martin Hörsken und die anderen Bewohner des Holperdorper Tals hoffen, dass die Ruhe hier keine Momentaufnahme ist.