Handel mit Ukraine trotz Krieg

Peter Mackenrodt baut mit seiner Firma Zapfanlagen für sogenanntes "Front-Bier", also für Soldaten im Kriegseinsatz. Er ist Geschäftführer der m+f KEG-Technik GmbH & Co KG in Bottrop. Auch er ist heute zum "Business Breakfast Ukraine" in die IHK Nord-Westfalen in Münster gekommen. Zum Austausch mit der Generalkonsulin der Ukraine über den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen.

Transport ist eine Herausforderung

Peter Mackenrodt, Geschäftsmann aus Bottrop

Erst vor wenigen Tagen hat Peter Mackenrodt eine riesige neue Abfüllanlage in die Ukraine geliefert. Allerdings musste sein Kunde die Anlage mit drei LKW abholen. " Die sind über drei verschiedene Routen gefahren ," sagt Mackenrodt: " Die LKW haben bis zu sieben Tage Wartezeiten an der Grenze, das ist für die Logistikunternehmen schwierig und für den Auftraggeber kostspielig ."

Ukraine bleibt Wirtschaftskraft

Und doch gehört zu Mackenrodt zu den Unternehmern, die ihren Ukrainischen Geschäftspartnern die Stange halten. Und das freut die Ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum. Sie betonte, die meisten Unternehmen seien geblieben und die Wirtschaftskraft ihres Landes sei während des Krieges nur um ein Viertel gesunken. Das sei deutlich weniger als vorhergesagt.

Ukraine im Wiederaufbau